تتضمن 16 لعبة.. الرياض تحتضن التصفيات المؤهلة لكأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026

محمد الجليحي (الرياض)

كشفت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن القائمة المؤكدة والكاملة للألعاب الست عشرة المشمولة ضمن بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026، وهي البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية القائمة على تمثيل الدول، والمقرر أن تنطلق نسختها الأولى في العاصمة السعودية الرياض بين 2 و 29 نوفمبر 2026. ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف لاعب في مئات من جولات التصفيات المؤهلة التي ستُقام على امتداد 100 دولة ومنطقة خلال عام 2026، لحجز مقاعدهم والحصول على فرصة تمثيل أوطانهم ومناطقهم في أضخم بطولة عالمية لمنتخبات الرياضات الإلكترونية.

وتجسّد قائمة الألعاب في النسخة الافتتاحية من بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 التنوّع الواسع الذي يميّز مشهد الرياضات الإلكترونية عالمياً، حيث تشمل الشطرنج وApex Legends، و Counter-Strike 2، و Dota 2، و EA SPORTS FC، و Fatal Fury، و Honor of Kings، و League of Legends، و Mobile Legends: Bang Bang ، و PUBG: Battlegrounds، و PUBG MOBILE، و Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، و Rocket League، و Street Fighter 6، و Trackmania، و VALORANT. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فابيان شويرمان، الرئيس التنفيذي للألعاب في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: “ارتكزت أهدافنا الرئيسية لدى اختيارنا لقائمة ألعاب كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية 2026 على الدمج ما بين أبرز الألعاب العالمية وأكثرها شهرة، وتحقيق أوسع انتشار وحضور ممكن للبطولة على مستوى العالم ؛ إذ تمتلك كل لعبة جمهورها الخاص في مناطق ومجتمعات مختلفة، وجمعُ هذه العناوين تحت مظلة واحدة هو ما يمنح البطولة طابعها المفتوح والشامل تماماً. وينطبق الأمر ذاته على الامتداد الوطني؛ فبعض الألعاب معروفةٌ ومحبوبة في عدد محدود من الدول، فيما تتمتع ألعاب أخرى بشهرةٍ أكبر في العديد من الدول. ولذلك نعمل بالتعاون مع شركائنا، على توفير منصة مشتركة تحتضن الملايين من محبّي الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، وتفتح المجال أمام المواهب العالمية للظهور والتميّز، وتمنح المجتمعات حافزًا كبيرًا لدعم وتشجيع منتخباتها الوطنية، ما يرسّخ قوّة وأهمية الرياضات الإلكترونية في مختلف أنحاء العالم”.

وتسهم بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية في إدخال مفهوم المنافسة القائمة على تمثيل الدول إلى الجداول العالمية للرياضات الإلكترونية ضمن صيغة منتظمة وواضحة ومتكررة. وتقوم هذه الصيغة على تمكين الدول والمناطق من تشكيل منتخباتها، وتطوير مسارات اكتشاف المواهب، ومن ثم التنافس عبر منصة عالمية، مما يوفر إطاراً مؤسسياً مستداماً يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز منظومات الرياضات الإلكترونية حول العالم. وستقدّم البطولة للفائزين والمشاركين إجمالي جوائز مالية يبلغ 45 مليون دولار أمريكي، يشمل 20 مليون دولار أمريكي كجوائز مالية تقدّم مباشرةً للاعبين والمدربين عبر الألعاب الست عشرة، استناداً إلى هيكل جوائز موحّد وشفاف يضمن المساواة في المكافآت بين اللاعب والمدرب ضمن المركز نفسه. وعليه، يحصل صاحب المركز الأول على 50 ألف دولار أمريكي لكل لاعب، فيما ينال صاحب المركز الثاني 30 ألف دولار أمريكي، وصاحب المركز الثالث 15 ألف دولار أمريكي.