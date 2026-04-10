المحليات

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع سلالًا غذائية في مدينة غزة

صحيفة البلاد      23 / شوال / 1447 هـ      10 أبريل 2026

البلاد (غزة)

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (717) سلة غذائية على الأشخاص الأكثر احتياجًا في مدينة غزة، استفاد منها (4,302) فرد، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

تأتي هذه المساعدات امتدادًا للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم الأسر المتضررة في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

