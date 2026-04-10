جدة تحتضن الأدوار النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026

تحتضن محافظة جدة منافسات دور الـ16 والأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، خلال الفترة من 13 إلى 25 أبريل الجاري، على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتشهد البطولة إقامة مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب في جدة يومي 13 و14 أبريل، بنظام المباراة الواحدة، بعد نقلها من نظام الذهاب والإياب، بمشاركة أندية الهلال والأهلي والاتحاد، إلى جانب السد والدحيل القطريين، والوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين، وتراكتور الإيراني.
وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية إلى نهائيات البطولة التي تُقام بنظام التجمع خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل، وسط ترقب لنسخة استثنائية عقب اكتمال قرعة الأدوار الإقصائية في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي يوم 16 أبريل، على أن تُستكمل بقية المواجهات يومي 17 و18 أبريل، فيما تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 20 و21 أبريل، وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة في 25 أبريل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأسفرت قرعة ربع النهائي عن مواجهات قوية، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الهلال والسد مع فيسيل كوبي الياباني، فيما يواجه الفائز من مباراة الأهلي (حامل اللقب) والدحيل نظيره جوهور دار التعظيم الماليزي.
كما يلاقي الفائز من لقاء الاتحاد والوحدة الإماراتي فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني، بينما يواجه بوريرام يونايتد التايلاندي الفائز من مواجهة تراكتور الإيراني وشباب الأهلي الإماراتي.
وتُقام جميع مباريات الأدوار النهائية بنظام المباراة الواحدة، بإجمالي سبع مباريات، في خطوة تعزز من حدة المنافسة وتمنح البطولة طابعًا حاسمًا ومثيرًا.
وتؤكد استضافة جدة لهذه المراحل المتقدمة من البطولة مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الإقليمية لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، تشمل منشآت رياضية حديثة وخدمات لوجستية متكاملة، إلى جانب خبرات تنظيمية أسهمت في نجاح العديد من الأحداث القارية والدولية.
إلى ذلك، دعت اللجنة المحلية المنظمة الجماهير إلى حجز تذاكر المباريات عبر تطبيق “أهلًا” (Ahlan)، المنصة الرقمية المخصصة لتجربة المشجع، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحضور وتنظيم تجربة الجماهير.