تكريم دولي للمبارزة السعودية

كرّم الاتحاد الدولي للمبارزة، الاتحاد السعودي للمبارزة، نظير إسهاماته للمنتخبات المستهدفة بالدعم بأدوات اللعبة، ضمن برنامج دعم الدول النامية بالمعدات والأدوات الرياضية.
وتسلّم الرئيس التنفيذي للاتحاد، رئيس البعثة السعودية عبدالله السنيد، شهادة التكريم من السكرتيرة التنفيذية للاتحاد الدولي للمبارزة ألينا مورداكا، نيابة عن رئيس الاتحاد، وذلك على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب للمبارزة، التي اختتمت اليوم في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وكان الاتحاد السعودي للمبارزة، قد بدأ المشاركة ضمن البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الدولي منذ عام 2023، وذلك تأكيدًا على دوره الفاعل في تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية على المستوى الدولي، وحضوره المؤثر لتطوير اللعبة في الدول النامية.
