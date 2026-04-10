تعرف على تشكيل النصر المتوقع في مواجهة الأخدود

الرياضةتعرف على تشكيل النصر المتوقع في مواجهة الأخدود صحيفة البلاد 23 / شوال / 1447 هـ 10 أبريل 2026 البلاد (جدة) استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأخدود. ويتنافس النصر والأخدود، مساء السبت، في لقاء الجولة رقم 28 من عمر دوري روشن السعودي. ويحتل النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 70 نقطة. وجاء تشكيل النصر المتوقع في مواجهة الأخدود على النحو التالي: في حراسة المرمى: بينتو ماتيوس. في خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، عبدالإله العمري، أيمن يحيى. في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيليو جابريل. في خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، كنجسلي كومان.