ترامب يحذر إيران من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران من فرض أي رسوم على سفن الشحن وناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد تقارير تحدثت عن نية طهران فرض رسوم عقب موافقتها على إعادة فتح الممر البحري، ضمن هدنة تمتد لأسبوعين. وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال:”إن إيران تقوم بـ”عمل سيئ للغاية” فيما يتعلق بمرور النفط عبر المضيق، مضيفًا: “من الأفضل ألا تفعل ذلك، وإذا كانت تقوم بذلك، فمن الأفضل أن تتوقف الآن!”. وأكد ترامب في منشور لاحق، أن تدفق النفط سيستأنف “بسرعة كبيرة”، سواء بمساعدة إيران أو بدونها، في إشارة إلى أهمية استمرار حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي.