بطولة دوري أوروبا.. فرايبورج وأستون فيلا يتغلبان على سيلتا فيغو وبولونيا

تعادل نوتنجهام فورست مع بورتو البلاد (جدة) سجل أولي واتكينز هدفين ليقود أستون فيلا للفوز 3-1 على مضيفه بولونيا، بينما أحرز مارتيم فرنانديز لاعب بورتو هدفًا عكسيًا ليمنح ضيفه نوتنجهام فورست التعادل 1-1، في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس. وفي مباراة أخرى، وضع فرايبورج قدمًا في الدور قبل النهائي بفوزه 3-صفر على ضيفه سيلتا فيجو. وكان ريال بيتيس تعادل 1-1 أمام مضيفه براجا، الأربعاء. وتقدم فيلا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بهدف إزري كونسا من ضربة رأس، قبل أن يضاعف واتكينز النتيجة في الدقيقة 51، مستغلًا خطأ من مدافع بولونيا توربيورن هيجيم. وتمكن صاحب الأرض من تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة عندما أطلق جوناثان رو تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك. لكن واتكينز سجل هدفه الثاني في المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليستعيد التقدم بفارق هدفين قبل مباراة الإياب. وفي بورتو، منح وليام جوميز التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 11 بتسديدة سهلة بعد تمريرة عرضية منخفضة، لكن فورست تعادل بعد دقيقتين عندما فاجأت تمريرة خلفية خاطئة من فرنانديز، زميله الحارس ديوجو كوستا، لتستقر الكرة في الشباك رغم محاولة الحارس اللحاق بها. وظن فورست أنه أكمل عودته بعد ساعة من اللعب عندما سدد إيجور جيسوس الكرة في المرمى الخالي، لكن الهدف أُلغي بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد لوجود مخالفة لصالح الحارس كوستا، الذي سقط أرضًا بعد اصطدام قوي مع المهاجم.