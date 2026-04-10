انطلاق تصفيات البادل في مناطق الوسطى والشرقية والغربية

البلاد (الرياض)
انطلقت الخميس منافسات تصفيات دوري البادل، التي ينظمها الاتحاد السعودي للبادل، في ثلاث مناطق رئيسية بالمملكة تشمل الوسطى والشرقية والغربية، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل الجاري، تمهيدًا لإقامة النهائيات في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري.
تأتي هذه البطولة التي تشهد مشاركة 44 فريقًا، ضمن جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية وتوسيع انتشار اللعبة في مختلف المناطق، حيث أسفرت قرعة التصفيات عن توزيع الفرق المشاركة على عدد من المجموعات في المناطق الثلاث.
ومن المنتظر أن تشهد التصفيات منافسات قوية بين الفرق، سعيًا إلى حجز بطاقات التأهل إلى النهائيات والمنافسة على لقب الدوري.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

