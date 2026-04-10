النائب العام يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب في القاهرة

ترأس النائب العام للمملكة الدكتور خالد بن محمد اليوسف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب في القاهرة، الذي استضافته النيابة العامة بجمهورية مصر العربية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية الأعضاء في الجمعية.
وشهد الاجتماع مشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون القضائي بين النيابات العامة في الدول العربية.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية، من أبرزها سبل تطوير أطر التعاون القضائي بين النيابات العامة في الدول الأعضاء والرؤية الإستراتيجية للجمعية لعام 2026، إلى جانب الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بعمل الجمعية، وكذلك المحاور الإعلامية وآليات إبراز أنشطتها.
يأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العدلي العربي المشترك، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين النيابات العامة، بما يسهم في تطوير العمل المؤسسي لجمعية النواب العموم العرب، وتوحيد الجهود لمواكبة التحديات القانونية والقضائية المعاصرة.