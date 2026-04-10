الاتحاد يدعو جماهيره لحضور المران قبل مواجهة الوحدة الإماراتي

البلاد (جدة)

أعلن نادي الاتحاد عن فتح مرانه غدًا، السبت، أمام الجماهير من أجل دعم الفريق قبل مواجهته المنتظرة في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الوحدة الإماراتي. وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “دعمكم يصنع الفارق.. النمور تنتظركم غداً في التدريب التحضيري لمواجهة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة”. ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة. ويعاني نادي الاتحاد من نتائج سيئة هذا الموسم في دوري روشن، ويحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة.