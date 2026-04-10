 إيثار حيان.. أول حكمة سعودية في الجيو جيتسو

هاني البشر (الرياض)

سجلت السعودية إيثار حيان إنجازًا جديدًا في مسيرة الرياضة النسائية بالمملكة، بعد أن أصبحت أول فتاة سعودية تعمل حكمًا في رياضة الجيو جيتسو، في خطوة تعكس التطور المتسارع، الذي تشهده مشاركة المرأة السعودية في مختلف المجالات الرياضية، بما في ذلك الرياضات القتالية.

يأتي هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة رياضية مميزة لإيثار حيان في مجال التحكيم، حيث بدأت مشوارها قبل أربع سنوات في رياضة التايكواندو، وعملت خلالها حكمًا في عدد من المنافسات والبطولات، مكتسبة خبرة مهمة في إدارة النزالات والتحكيم الفني داخل الحلبة.

ومع استمرار تطور مسيرتها الرياضية، وسعت إيثار خبرتها في مجال التحكيم لتشمل رياضة الكيك بوكسينغ، حيث تمارس التحكيم فيها منذ عامين، الأمر الذي عزز من حضورها في أكثر من رياضة قتالية، وأسهم في تطوير مهاراتها التحكيمية في أنظمة قتال مختلفة.

ومؤخرًا، أضافت إيثار حيان إنجازًا جديدًا إلى سجلها الرياضي بدخولها مجال تحكيم رياضة الجيو جيتسو، لتصبح بذلك أول سعودية تحترف التحكيم في أكثر من رياضة قتالية، حيث بدأت بالتايكواندو، وواصلت تجربتها في الكيك بوكسينغ، وصولًا إلى الجيو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

ويعكس هذا الإنجاز حجم التحول الذي تشهده الرياضة السعودية، والدعم المتزايد لتمكين المرأة في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات النسائية للمشاركة في مجالات التحكيم والإدارة الرياضية.

وتجسد مسيرة إيثار حيان نموذجًا ملهمًا للفتيات السعوديات الراغبات في خوض مجالات الرياضات القتالية، مؤكدة أن الإصرار والتطوير المستمر يمكن أن يقودا إلى تحقيق إنجازات نوعية تسهم في تعزيز حضور المرأة السعودية في الساحة الرياضية محلياً و دولياً.