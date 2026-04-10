إيبانيز يدعم الأهلي أمام الدحيل في النخبة الآسيوية

البلاد (جدة) اقترب روجر إيبانيز، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة في مباريات فريقه في مواجهة نظيره الدحيل القطري. ويلعب الأهلي ضد الدحيل القطري الاثنين المقبل بمنافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها إيبانيز سلامته وجاهزيته من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات. وتتوقف مسألة الدفع بمدافع الأهلي في مباراة الدحيل من عدمه؛ وفق رؤية المدير الفني الألماني ماتياس يايسله. وكان الأهلي قد تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعة "الغرب".