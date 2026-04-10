أكاديمية مهد الرياضية تصدّر 11 لاعبًا إلى الأندية المحلية

البلاد (الرياض)
تواصل أكاديمية مهد الرياضية، وفي إطار سعيها لمواصلة دورها الريادي في إعداد جيل واعد من اللاعبين القادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات بكفاءة عالية، ترسيخ مكانتها كمنصة انطلاق حقيقية نحو الاحتراف من خلال منظومة متكاملة تضع المواهب في بيئة شاملة تجمع بين التعليم والتأهيل الأكاديمي، وبرامج التدريب عالية المستوى المبنية على أفضل الممارسات العالمية، ضمن بيئة احترافية تُعنى بالجوانب الفنية والبدنية والذهنية، بما يواكب أعلى المعايير في صناعة المواهب.
وشهدت الفترة الأخيرة في هذا السياق، انتقال العديد من لاعبي الأكاديمية إلى عدة أندية محلية، وذلك بعد إتمامهم مختلف مراحل التطوير، بدءًا من اكتشافهم، مرورًا ببرامج الابتعاث الخارجي وفترات المعايشة مع أندية عالمية، وصولًا إلى المشاركات في البطولات المحلية والدولية، كأول دفعة من خريجي الأكاديمية، حيث انتقل عبدالمحسن العنزي (مواليد 2008) إلى نادي الرياض، فيما التحق عبدالإله بدوي (مواليد 2008) بالنادي الأهلي، كما انضم الثلاثي نايف الجابر ونايف الخمعلي ووليد النور (مواليد 2008) إلى نادي القادسية، إلى جانب انتقال عبدالله الباتلي وعلي الأحمري (مواليد 2009) إلى النادي ذاته.
وانتقل مساعد الشمري (مواليد 2009) إلى نادي العُلا، ووقّع كل من عبدالعزيز البسام (مواليد 2009) وأسامة الحربي (مواليد 2008) مع نادي النصر، فيما انضم مرشد الوضح (مواليد 2008) إلى نادي نيوم، في خطوة تعكس حجم العمل التطويري الذي تقوم به الأكاديمية وجودة مخرجاتها الفنية.
وتسعى الأكاديمية إلى الاستمرار في نهجها القائم على الاكتشاف المبكر للمواهب ورعايتها وصقلها وفق أحدث الأساليب التدريبية، مع التركيز على بناء لاعبين متكاملين فنيًا وبدنيًا وذهنيًا، من خلال برامج تطوير مستدامة تواكب مختلف مراحل النمو، وتعزز قدرة اللاعبين على التكيف مع متطلبات المنافسة الاحترافية.
يذكر أن الأكاديمية تعمل على ترسيخ قيم الانضباط والاحترافية داخل وخارج الملعب، بما يسهم في إعداد جيل يمتلك الوعي الرياضي والسلوك المهني، ويعكس الصورة المشرفة للرياضة السعودية، ويدعم مسيرة تطورها وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية.