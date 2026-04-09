777.8 مليار قيمة تركزات اقتصادية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تلقيها 75 طلب تركز اقتصادياً خلال الربع الأول، بانخفاض 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منها 51 طلباً صدرت فيها قرارات بعدم الممانعة.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن القيمة الإجمالية للطلبات بلغت نحو 777.8 مليار ريال، وشكلت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية 69% من إجمالي الصفقات، مقابل 31% للمنشآت المحلية خلال الفترة ذاتها.

واستحوذت صفقات الاستحواذ على 94% من إجمالي التركزات الاقتصادية، فيما بلغت نسبة الاندماجات 2%، والمشروعات المشتركة 2%، وتسجيل وكالة إضافية لقطاع السيارات 2%، واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على 37 % من التوزيع القطاعي للتركزات الموجبة للإبلاغ، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة.