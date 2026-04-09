وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية

زار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بالجمهورية العربية السورية رائد بن عبدالكريم الصالح، اليوم، المديرية العامة للدفاع المدني، ومعهد الدفاع المدني، وفريق البحث والإنقاذ السعودي، ومركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.
وتعرف خلال جولاته الميدانية، على مهام الدفاع المدني وجهوده وإنجازاته في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ونشر الوعي الوقائي، والإشراف على سلامة المنشآت، واطلع على الأنظمة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في حالات الإطفاء والإنقاذ.
وكشف المواد الكيميائية والخطرة، واستمع إلى شرح عن آلية عمل مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض في استقبال البلاغات والتعامل معها على مدى (24) ساعة بعدة لغات.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م