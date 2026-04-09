مُحافظ الطائف يكرّم اللاعب عبدالرحمن الثقفي لتأهله إلى بارالمبية لوس أنجلوس 2028

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، وبحضور مدير مكتب وزارة الرياضة بالطائف عبدالله الزايدي، ومسؤولي نادي ذوي الإعاقة بالطائف، لاعب نادي ذوي الإعاقة بالمحافظة عبدالرحمن الثقفي؛ وذلك بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في سباقي 100 متر و400 متر، وتأهله إلى دورة الألعاب البارالمبية في لوس أنجلوس 2028م.
وهنأ سمو محافظ الطائف اللاعب الثقفي بهذه المناسبة، متمنيًا له التوفيق ومواصلة تحقيق النجاحات في المشاركات الدولية المقبلة.
ونوه سموه بما تحظى به الرياضة في المملكة من دعمٍ كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيدًا بجهود إدارة نادي ذوي الإعاقة بالطائف ودورها في دعم اللاعبين وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق الإنجازات.
