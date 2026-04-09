“موانئ”: 6.66% ارتفاعًا في حاويات المسافنة خلال مارس 2026

البلاد (الرياض)
حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مارس لعام 2026م ارتفاعًا في حاويات المسافنة بنسبة 6.66%، لتصل إلى 148,192 حاوية قياسية مقارنة بـ 138.937 حاوية قياسية العام الماضي.
وسجلت أعداد الحاويات المناولة انخفاضًا بنسبة 34.85% لتصل إلى 456.606 حاويات قياسية مقارنة بـ 700.864 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفض إجمالي أعداد الحاويات الواردة بنسبة 42.04% لتصل إلى 163.142 حاوية قياسية مقارنة بـ 281.489 حاوية قياسية، كما شهد إجمالي الحاويات الصادرة انخفاضًا بنسبة 48.20%، لتصل إلى 145.272 حاوية قياسية مقارنة بـ 280.438 حاوية قياسية.
كما سجل إجمالي الطنيات المناولة “البضائع العامة، والبضائع السائبة الصلبة، والبضائع السائبة السائلة” انخفاضًا بنسبة 25.70%، لتصل إلى 11.278.830 طنًا مقارنة بـ 15.179.503 طنًا بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025، وبلغ إجمالي البضائع العامة 724.816 طنًا، والبضائع السائبة السائلة 6.904.665، والبضائع السائبة الصلبة 3.649.349 طنًا.
وسجلت أعداد الركاب ارتفاعًا بنسبة 25.89% لتصل إلى 73.742 راكبًا، مقارنة بـ 58.576 راكبًا العام الماضي، فيما انخفضت الحركة الملاحية بنسبة 20.28% لتصل إلى 1.124 سفينة، مقارنة بـ 1.410 سفن بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفضت أعداد العربات بنسبة 61.74% لتصل إلى 34.534 عربة، مقارنة بـ 90.271 عربة العام الماضي، واستقبلت الموانئ 635.265 رأس ماشية، بانخفاض قدره 27.03% مقارنة بـ 870.566 رأس ماشية بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسهم زيادة حاويات المسافنة بالموانئ في تعزيز تدفق البضائع وارتفاع الأداء التشغيلي، مما يعمل على توسعة حركة التجارة العالمية، ويدعم قدرة المملكة على استقطاب خطوط ملاحية جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.
يذكر أن الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ حققت خلال شهر فبراير 2026م ارتفاعًا في أعداد الحاويات المناولة بنسبة 20.89% لتصل إلى667.882 حاوية قياسية، مقارنة بـ 552.484 حاوية قياسية بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025م، كما حققت حاويات المسافنة ارتفاعًا بنسبة 28.09%، لتصل إلى 155.325 حاوية قياسية، مقارنة بـ 121.265 حاوية قياسية العام الماضي.