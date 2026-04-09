مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للسياحة و”إكسبو 2030 الرياض”

البلاد (الرياض)
وقعت الهيئة السعودية للسياحة وإكسبو 2030 الرياض، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في الترويج السياحي للسعودية وجذب الزوار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة للسياحة فهد حميد الدين، والرئيس التنفيذي لشركة إكسبو 2030 الرياض المهندس طلال المرّي، الجهة الرسمية المسؤولة عن تخطيط وتطوير وتنفيذ معرض إكسبو 2030 الرياض.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان على تطوير مختلف الأنشطة والمنتجات السياحية لجذب الزوار إلى معرض إكسبو 2030 الرياض، والترويج للسعودية في الأسواق الدولية المستهدفة، إلى جانب تنسيق الخطط التسويقية والإعلامية لتسليط الضوء على السعودية وجهة عالمية متميزة.
ويهدف التعاون إلى إثراء تجربة الزائر عبر تخطيط الفعاليات النوعية وتبادل البيانات والمعلومات؛ بما يضمن إسهام المعرض في دفع النمو الإستراتيجي لقطاع السياحة في السعودية.
وقال فهد حميد الدين: “إن مذكرة التفاهم تجسد التزامنا المشترك في الترحيب بالعالم لاكتشاف أصالة المملكة العربية السعودية وتنوّع وجهاتها وحفاوة شعبها، ومن خلال هذا التعاون نوحّد معًا الرؤى وندفع سويًا بالجهود لضمان أن يكون إكسبو 2030 الرياض محطة رئيسة في مسيرة تطوير القطاع السياحي، ومنطلقًا لتحقيق مستهدفاته المتناغمة مع رؤية المملكة 2030”.
من جانبه أوضح المهندس المري، أن مذكرة التفاهم مع الهيئة تمثل خطوة إستراتيجية تعكس النهج التكاملي في توحيد الجهود وتعظيم الأثر المشترك لتقديم نسخة استثنائية من معرض إكسبو الدولي، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الهيئة، والاستفادة من خبراتها الرائدة في استقطاب الزوار، للارتقاء بتجربة الزائر وتعزيز جاذبية إكسبو 2030 الرياض بما يرسخ مكانة المملكة وجهة عالمية.