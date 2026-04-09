محافظ جدة يستقبل رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة

22 / شوال / 1447 هـ       9 أبريل 2026

 

البلاد (جدة)
استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأسر المنتجة بمنطقة مكة المكرمة عصام بن حسن البصراوي، والرئيس التنفيذي للجمعية مرام بنت محمد حميد الدين.
واستمع سموه خلال الاستقبال إلى شرح عن برامج وأنشطة الجمعية التي قدمتها للمستفيدين بمحافظة جدة خلال الربع الأول من العام 2026م، والخدمات التي تقدمها الجمعية، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في محافظة جدة 1713 أسرة، المتمثلة في تقديم برامج ومشاريع لتطوير الأسر المنتجة وتدريبها وتأهيلها، ودعمها ماليًا ومعنويًا، ومساندتها في عمليات بيع وتسويق منتجاتها المتنوعة.
يُذكر أن الجمعية تعمل على تقديم المُمكّنات لدعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال الدعم المالي والعيني للأسر المحتاجة، وتمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مشاريع إنتاجية صغيرة، إضافة إلى دعم الأسر المنتجة ومساعدتها على بدء مشاريعها الخاصة، وتمكين المرأة عبر توفير فرص عمل تساعدها على تحقيق الاستقلال المالي.
