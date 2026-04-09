“فيفا” يختار طاقم تحكيم سعوديًّا في كأس العالم 202

صحيفة البلاد 22 / شوال / 1447 هـ       9 أبريل 2026

 

البلاد (الرياض)
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” طاقم التحكيم السعودي المكون من حكم الساحة، خالد الطريس، والحكم المساعد، محمد العبكري، وحكم تقنية الفيديو، عبدالله الشهري، للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك خلال الفترة من (11 يونيو حتى 18) يوليو المقبلين.
ويأتي اختيار الطاقم التحكيم السعودي بعد الظهور المميز في العديد من المشاركات التحكيمية المختلفة إقليميًا وقاريًا ودوليًا، ومن أبرزها المشاركة الناجحة في كأس العالم للشباب تحت (20) عامًا التي أقيمت العام الماضي في تشيلي.
من جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الحكام المختارين، متمنيًا لهم التوفيق في كأس العالم وتقديم صورة مشرفة للتحكيم السعودي في هذا المحفل الكروي العالمي.
وأكد المسحل أن اختيار “فيفا” لطاقم تحكيم سعودي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم يأتي استمرارًا للثقة الكبيرة التي يوليها الاتحاد الدولي للحكم السعودي نظير ما قدمه من مستويات أشاد بها الجميع في الفترة الأخيرة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

