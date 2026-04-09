فريق جامعة أمِّ القُرى يحقق خمسة مراكز متقدمة في مسابقة MRC العالمية للروبوت باليونان

حقق فريق جامعة أمِّ القُرى UQUxRAIC إنجازًا عالميًا جديدًا يُضاف إلى سجل الجامعة، بعد حصوله على خمسة مراكز متقدمة في مسابقة MRC العالمية للروبوت التي أقيمت في اليونان، بمشاركة فرق طلابية وبحثية من عدد من الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم.
وجاءت نتائج الفريق بتحقيق المركز الأول في مسار كرة القدم، والثاني في مسار الماراثون المتقدم، وفي مسار الرالي المتقدم، إضافة إلى المركز الرابع في مسار تحدي العوائق المتقدم، والخامس في مسار الماراثون تربو، في إنجاز يعكس مستوى الكفاءة والمهارات التقنية التي يمتلكها طلبة الجامعة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
وتُعد مسابقة MRC من أبرز المسابقات الدولية المتخصصة في تقنيات الروبوت والأنظمة الذكية، حيث تستقطب سنويًا فرقًا عالمية للتنافس في تصميم وبرمجة الروبوتات وتنفيذ المهام التقنية المتقدمة في بيئات محاكاة متنوعة، بما يسهم في تطوير مهارات الابتكار والهندسة والبرمجة لدى المشاركين.
