“رقيب”.. ابتكار طلابي بجامعة أم القرى يعزز كفاءة النقل الذكي وإدارة الحشود

البلاد (مكة المكرمة)
تميز طلبة جامعة أم القرى في الابتكار التقني من خلال مشروعهم “رقيب”، الذي يُعد أحد الحلول النوعية في مجال النقل الذكي وإدارة الحشود، في تأكيد لقدرة الكفاءات الوطنية الشابة على تطوير تقنيات متقدمة تخدم المجتمع وترتقي بجودة الخدمات.
ويُعد الابتكار الفائز بالميدالية الفضية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026، مثالًا بارزًا على الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في تحسين حركة التنقل داخل البيئات ذات الكثافة العالية، عبر توظيف تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد التدفقات البشرية والتنبؤ بمناطق الازدحام.
ويقف خلف هذا الإنجاز فريق طلابي متميز يضم: خالد الغانمي، ورائف منديلي، ودينا باجعيفر، وسجى الفهمي.
ويجسد هذا المشروع امتدادًا لجهود الجامعة في تمكين الطلبة وتحفيزهم على الإبداع والمشاركة في المحافل الدولية، بما يعزز حضور المملكة في مجالات الابتكار والتقنية على المستوى العالمي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م