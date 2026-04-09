تعزيز مرونة سلاسل الإمداد محليًا وإقليميًا

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، لقاءً موسعًا -عبر الاتصال المرئي- مع أكثر من 220 ممثلًا من الشركات العاملة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة المستلزمات الطبية؛ لبحث سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، ونائب الرئيس للإستراتيجية وتطوير الأعمال في السعودية للشحن هاشم حامد الشريف، وعددٍ من مسؤولي الجهات ذات العلاقة.
يأتي هذا اللقاء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتعزيز جاهزية سلاسل الإمداد في القطاعات الحيوية، وترسيخ مكانتها مركزًا لوجستيًا إقليميًا يدعم استقرار الأسواق، واستمرارية تدفق المنتجات.
وأعرب الدكتور هشام الجضعي عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والقطاع الخاص، نظير جهودهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد، مشيدًا بمستوى التنسيق القائم الذي أسهم في رفع كفاءة العمليات وتعزيز موثوقية الإمدادات، مشيرًا إلى أهمية مبادرة المسار السريع التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع “موانئ”، ودورها في دعم انسيابية حركة الشحنات ورفع كفاءة الإجراءات في المنافذ، منوهًا بالشراكة بين “الغذاء والدواء”، و”السعودية للشحن”، ومساهمتها في دعم الإمدادات الحيوية للمنتجات الدوائية، بما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية، ويضمن استمرارية تدفق المنتجات الحيوية بكفاءة وموثوقية.
كما استعرض الجضعي جهود الهيئة في تطوير الإجراءات التنظيمية، بما يشمل مرونة إصدار أذونات الاستيراد وتسريع المعالجة التنظيمية، إلى جانب إعطاء الأولوية لشحنات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الأهمية الحيوية، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الجاهزية التشغيلية لـ”الغذاء والدواء” في المنافذ، من خلال تعزيز القدرات الميدانية وزيادة الكوادر التفتيشية، وتشغيل مركز الاستجابة على مدار الساعة، لإنهاء إجراءات الفسح؛ بما يسهم في تسريع حركة الشحنات مع المحافظة على الضوابط التنظيمية، وضمان استمرارية الأعمال دون انقطاع.
وفي ختام اللقاء شدد الجضعي على أن تطوير سلاسل الإمداد يتطلب استمرار العمل التكاملي بين مختلف الجهات، بما يعزز كفاءة المنظومة اللوجستية ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في هذا المجال الحيوي.