العلا يتوج ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة

البلاد (جدة)
حقق فريق العلا لقب بطولة المربع الذهبي لكرة السلة، التي نظمها الاتحاد السعودي لكرة السلة على صالة وزارة الرياضة بجدة، بعد تغلبه على الأهلي بنتيجة (100 – 74)، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن.
وتمكّن العلا في المباراة النهائية، التي شهدت تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، من إنهاء الشوط الأول متقدمًا (23 – 20)، وواصل سيطرته في الشوط الثاني (51 – 32)، وتفوق في الشوط الثالث بنتيجة (78 – 50)، قبل أن يوسع الفارق في الشوط الأخير إلى (26) نقطة.
وأشار الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إلى أن نهائي المربع الذهبي استعرض بصورة مميزة وجود مواهب سعودية واعدة في كرة السلة، قادرة على تحقيق إنجازات للمنتخب السعودي، مهنئًا نادي العلا وتميّزه بوجود أفضل لاعب سعودي في الموسم محمد السويلم.
بهذا الانتصار أضاف نادي العلا كأسه الثالثة خلال موسم 2025 / 26، بعد تحقيقه مسبقًا لقب الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، وكأس الاتحاد السعودي لكرة السلة.