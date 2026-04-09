الرئيسية
/
/
/
/
/
الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بـ” ريمونتادا مثيرة”
الرياضة

صحيفة البلاد       9 أبريل 2026

البلاد (جدة)

بعد ريمونتادا دراماتيكية مثيرة، نجح فريق الرياض في قلب الطاولة على مضيفه الاتقاق، وحول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن للمحترفين.
تقدم الاتفاق في النتيجة مبكرًا عن طريق قائده جورجينيو فينالدوم في الدقيقة 5، ثم عزز المهاجم الدولي خالد الغنام النتيجة بالهدف الثاني خالد في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

ونجح الرياض في العودة للمباراة مرة أخرى بتسجيله هدفين عن طريق لاعبه لياندرو أنتونيس في الدقيقتين 38 و54، ثم أحرز مامادو سيلا هدف الفوز في الوقت القاتل من اللقاء عند الدقيقة 90+3.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *