الرياض يقلب الطاولة على الاتفاق بـ” ريمونتادا مثيرة”

بعد ريمونتادا دراماتيكية مثيرة، نجح فريق الرياض في قلب الطاولة على مضيفه الاتقاق، وحول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بثلاثية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن للمحترفين.