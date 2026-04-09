التقى الصناعيين والمستثمرين بالشرقية.. ابن سلمة: حوافز لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف

البلاد (الدمام)

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، جهود المملكة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات في ظل التحديات الراهنة وتعزيز سبل التكامل بين كافة الجهات ذات العلاقة.

وأوضح خلال لقائه أمس بمقر غرفة الشرقية عددًا من الصناعيين ورجال وسيدات الأعمال والمتخصصين والمستثمرين، إلى أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي؛ لتذليل تحديات الصناعيين، ودعم المصانع، بما يسهم في تعزيز مرونة واستدامة أعمال القطاع الصناعي.

وأشار المهندس ابن سلمة إلى حزمة الحوافز المالية والتمويلية والخدمات النوعية لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع التكاليف، إضافة إلى تعزيز التواصل الفعّال مع الجهات المعنية، ومنها المركز الصناعي وهيئة الأمن الغذائي، لمعالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، سواء في المخزون أو عمليات النقل، مؤكدًا رفع الطاقة الاستيعابية لموانئ المملكة على البحر الأحمر لتصل إلى 18.6 مليون حاوية، وإعطاء أولوية لشحنات القطاع الغذائي والدوائي وتسهيل الإجراءات الجمركية.