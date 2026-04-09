الرئيسية
/
/
/
/
/
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والقادسية
الرياضة

صحيفة البلاد       9 أبريل 2026

البلاد (جدة)

فرض فريق ضمك التعادل بهدف لكل فريق على ضيفه القادسية، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.

بادر القادسية بالتهديف عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 35 من عمر اللقاء. وعادل لمصلحة ضمك في الدقيقة 37 اللاعب فالتين دانا لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وحاول الفريقان تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وغابت الانتصارات عن القادسية للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارة ديربي الشرقية على يد الاتفاق في الجولة المنقضية من روشن.

التعادل رفع رصيد القادسية إلى 61 نقطة ليستمر في المركز الرابع بجدول ترتيب روشن، كما رفع التعادل رصيد ضمك ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *