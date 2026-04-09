التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك والقادسية

فرض فريق ضمك التعادل بهدف لكل فريق على ضيفه القادسية، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي.
بادر القادسية بالتهديف عن طريق ناهيتان نانديز في الدقيقة 35 من عمر اللقاء. وعادل لمصلحة ضمك في الدقيقة 37 اللاعب فالتين دانا لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وحاول الفريقان تسجيل هدف التقدم في الشوط الثاني ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل.
وغابت الانتصارات عن القادسية للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارة ديربي الشرقية على يد الاتفاق في الجولة المنقضية من روشن.
التعادل رفع رصيد القادسية إلى 61 نقطة ليستمر في المركز الرابع بجدول ترتيب روشن، كما رفع التعادل رصيد ضمك ليحتل المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.
