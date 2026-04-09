البديوي يؤكد كفاءة سلاسل الإمداد

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس، وبفضل السياسات المتميزة، التي انتهجتها في إدارة سلاسل الإمداد، تمكنت من تجاوز آثار الأزمة بكفاءة واقتدار، والحفاظ على استمرارية تدفق السلع والخدمات، بما يعزز من متانة اقتصاداتها، وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيدًا بمستوى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال. جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة بحكومة جمهورية الهند بيوش غويال؛ حيث جرى بحث تعزيز التبادل التجاري في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وبما يخدم المصالح المشتركة.