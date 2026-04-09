“الإحصاء”: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.9% خلال فبراير 2026

البلاد (الرياض)
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2026م، التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مدعومًا بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها.
ومن ناحية المؤشرات الفرعية فقد سجّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.0%، وارتفع القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6% كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%.
في حين سجَّل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7%.
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5% وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يُنفذ على عينة من المنشآت التي تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
