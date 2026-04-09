الإقتصاد

اغتنام الفرص الائتمانية الواعدة.. «السيادي السعودي» يعزز استثماراته المحلية والإقليمية

صحيفة البلاد 22 / شوال / 1447 هـ       9 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة كينغ ستريت، المتخصصة في إدارة الاستثمارات،عن توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزمة يكون بموجبها صندوق الاستثمارات العامة مستثمراً رئيسياً في صندوق ائتماني خاص جديد، تتركز عملياته في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح الصندوق في بيان له، أن الصندوق الائتماني الخاص سيعمل على توفير حلول تمويلية خاصة للشركات، وتقديم خدمات الإقراض القائم على الأصول، وسيتمتّع بمرونة تامة تتيح له اغتنام الفرص الائتمانية الواعدة في الأسواق العامة، إلى جانب الفرص ذات الحالات الخاصة. وذكر أنه يواصل ترسيخ شراكاته المالية الإستراتيجية مع كبار مديري الأصول الدوليين؛ بهدف تعزيز أسواق رأس المال في السعودية، وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى المنطقة من خلال إستراتيجيات استثمارية جديدة. ولفت صندوق الاستثمارات العامة إلى أن إطلاق الصندوق الائتماني الخاص، والموافقة على الاستثمار الرئيسي يخضعان لاستيفاء عددٍ من الشروط المسبقة، مثل توقيع اتفاقيات نهائية مُلزمة والحصول على كافة الموافقات اللازمة واستكمال خطوات ومراحل محدّدة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *