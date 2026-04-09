” أجفند” يوقّع شراكة إستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

البلاد (الرياض)
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) اتفاقيات شراكة إستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومثلها الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية الدكتور عبدالله الدردري.
وتهدف الاتفاقيات إلى تجديد الدعم لتقارير التنمية البشرية العربية، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي والابتكار، بما يسهم في دعم مسارات التنمية في المنطقة العربية، تشمل دعم الإصدارات القادمة من سلسلة “تقرير التنمية البشرية العربية”، التي انطلقت أولى نسخها في عام 2002، وأسهمت في تعزيز فهم قضايا التنمية في المنطقة، بدعم من مؤسسات تنموية ومالية، من بينها “أجفند”.
وتتضمن دعم “منصة التمويل الأخضر للمنطقة العربية”، والعمل على توسيع نطاق الاستثمارات في مجالات التمويل التنموي المبتكر، مع التركيز على الدول التي تمر بمرحلة التعافي من الأزمات.
وأكد الدكتور الدردري أن تقارير التنمية البشرية العربية أسهمت على مدى أكثر من عقدين في توجيه السياسات الإنمائية وتعزيز الفهم الإقليمي لقضايا التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون الجديد يمثل امتدادًا لهذا الإرث، ويعزز بناء مسارات مستقبلية أكثر شمولًا واستدامة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية الأستاذ همام بن جريد، أن الاتفاقيات تغطي عددًا من دول الخليج والدول العربية، وتركّز على تعظيم أثر الاستثمارات التنموية، خاصة في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية، من خلال توفير البيانات والتحليلات لدعم متخذي القرار والمستثمرين.
يُذكر أن الشراكة بين “أجفند” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وشهدت تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية، بإجمالي تمويل تجاوز 25 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الاتفاقيات إلى تجديد الدعم لتقارير التنمية البشرية العربية، وتعزيز التعاون في مجالات التمويل التنموي والابتكار، بما يسهم في دعم مسارات التنمية في المنطقة العربية، تشمل دعم الإصدارات القادمة من سلسلة “تقرير التنمية البشرية العربية”، التي انطلقت أولى نسخها في عام 2002، وأسهمت في تعزيز فهم قضايا التنمية في المنطقة، بدعم من مؤسسات تنموية ومالية، من بينها “أجفند”.
وتتضمن دعم “منصة التمويل الأخضر للمنطقة العربية”، والعمل على توسيع نطاق الاستثمارات في مجالات التمويل التنموي المبتكر، مع التركيز على الدول التي تمر بمرحلة التعافي من الأزمات.
وأكد الدكتور الدردري أن تقارير التنمية البشرية العربية أسهمت على مدى أكثر من عقدين في توجيه السياسات الإنمائية وتعزيز الفهم الإقليمي لقضايا التنمية، مشيرًا إلى أن التعاون الجديد يمثل امتدادًا لهذا الإرث، ويعزز بناء مسارات مستقبلية أكثر شمولًا واستدامة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية الأستاذ همام بن جريد، أن الاتفاقيات تغطي عددًا من دول الخليج والدول العربية، وتركّز على تعظيم أثر الاستثمارات التنموية، خاصة في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية، من خلال توفير البيانات والتحليلات لدعم متخذي القرار والمستثمرين.
يُذكر أن الشراكة بين “أجفند” وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمتد لأكثر من أربعة عقود، وشهدت تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات التنموية، بإجمالي تمويل تجاوز 25 مليون دولار أمريكي.