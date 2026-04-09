أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء، على مواطنه برشلونة بهدفين دون مقابل، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.
واحتضن ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالوني، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات البطولة.
وتحصل المدافع باو كوبارسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 44، وأحرز الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة الـ 45.
وأضاف البديل النرويجي ألكسندر سورلوث الهدف الثاني للروخي بلانكوس في الدقيقة الـ 70 من عمر المواجهة.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة ستقام يوم الثلاثاء القادم، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل الروخي بلانكوس.
ألفاريز يهدي أتليتيكو مدريد التقدم بهدف من ركلة حرة مباشرة 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/NSHEOQ3vUe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2026
سورلوث يضيف الهدف الثاني لأتليتيكو مدريد 🔥🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة | #أتليتيكو_مدريد pic.twitter.com/J9dSC0YzUG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 8, 2026