الرياضة

أتلتيكو مدريد يصعق برشلونة في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

صحيفة البلاد       9 أبريل 2026

فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مساء الأربعاء، على مواطنه برشلونة بهدفين دون مقابل، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

واحتضن ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالوني، مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد ضمن منافسات البطولة.

وتحصل المدافع باو كوبارسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 44، وأحرز الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة الـ 45.

وأضاف البديل النرويجي ألكسندر سورلوث الهدف الثاني للروخي بلانكوس في الدقيقة الـ 70 من عمر المواجهة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة ستقام يوم الثلاثاء القادم، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» معقل الروخي بلانكوس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *