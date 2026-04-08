9.9 تريليون قيمة الأسهم

بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، نحو 9908.86 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 2 أبريل الحالي، بارتفاع 2.02% وبقيمة نحو 195.98 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.

وحسب التقرير الأسبوعي لـ (تداول السعودية)، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.68% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم.

وبلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 2.2 مليار ريال ، وصافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 1086.07 مليون ريال، ومشتريات الجهات الحكومية 822.76 مليون ريال، فيما بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية 189.8 مليون ريال.