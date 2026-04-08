الإقتصاد

9.9 تريليون قيمة الأسهم

21 / شوال / 1447 هـ       8 أبريل 2026

البلاد (الرياض)
بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، نحو 9908.86 مليار ريال بنهاية الأسبوع المنتهي في 2 أبريل الحالي، بارتفاع 2.02% وبقيمة نحو 195.98 مليار ريال، مقارنةً بالأسبوع الذي سبقه.
وحسب التقرير الأسبوعي لـ (تداول السعودية)، شكّلت قيمة ملكية المستثمر الأجنبي ما نسبته 4.68% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم.
وبلغ صافي مبيعات الأفراد السعوديين نحو 2.2 مليار ريال ، وصافي مشتريات المؤسسات السعودية نحو 1086.07 مليون ريال، ومشتريات الجهات الحكومية 822.76 مليون ريال، فيما بلغ صافي مبيعات الصناديق الاستثمارية 189.8 مليون ريال.

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *