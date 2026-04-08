27 موقعاً تعيد رسم هوية المتنزهات الوطنية

البلاد (جدة)

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وهيئة التراث، مذكرة تعاون تشمل في مرحلتها الأولى 27 موقعًا تراثيًا داخل المتنزهات الوطنية، بهدف دمج البعد البيئي بالتراثي وتحويل هذه المواقع إلى وجهات مستدامة تعزز السياحة البيئية والثقافية وتدعم التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتركز المذكرة على تطوير نموذج متكامل لإدارة المتنزهات الوطنية يشمل توثيق المواقع الأثرية وربطها بالسجل الوطني والترشيحات العالمية، وتمكين المجتمعات المحلية ودعم الحرفيين، إضافة إلى تصميم تجارب ثقافية مبتكرة ورفع الوعي بقيمة التراث والبيئة.

وتغطي المواقع المستهدفة عدة مناطق، من بينها خمسة مواقع في الرياض، وخمسة في المدينة المنورة، وموقعان في المنطقة الشرقية، و15 موقعًا في منطقة عسير، وتضم مواقع بارزة مثل نقوش شعب النغرة، ومسجد جواثا التاريخي، وسد ذي خشب، وسد معاوية في سيسد، وغيرها من المواقع ذات القيمة الثقافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وطني لدمج خطط حماية التراث مع الجهود البيئية وفق أفضل الممارسات العالمية لضمان استدامة المواقع الطبيعية والتراثية.