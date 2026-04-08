وزير الخارجية يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية البحرين وباكستان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار.
كما تلقى سمو وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
