نيوم يصعق الاتحاد في الوقت القاتل

صحيفة البلاد 21 / شوال / 1447 هـ       8 أبريل 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق نيوم فوزًا مثيرًا على مضيفه الاتحاد برباعية مقابل ثلاثة، في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن، في لقاء شهد تقلبات درامية حتى اللحظات الأخيرة.
افتتح البرازيلي لوتشيانو رودريجيز التسجيل مبكرًا لنيوم في الدقيقة الثالثة.

واصل نيوم تفوقه، ليعود رودريجيز ويُسجّل الهدف الثاني في الدقيقة 16، بعدما استلم تمريرة بينية مميزة من عبدالله دوكوري.
نجح الاتحاد في تقليص الفارق عبر المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 39، بعد تمريرة حاسمة من فابينيو.

ولم يكتفِ النصيري بذلك، بل عاد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليسجل هدف التعادل (2-2).
دخل الاتحاد الشوط الثاني بقوة، ونجح في التقدم لأول مرة عند الدقيقة 50، عبر الجزائري حسام عوار.

لكن رد نيوم جاء سريعًا، حيث أعاد مهند آل سعد المباراة إلى نقطة التعادل في الدقيقة 55، بعدما حول عرضية متقنة برأسية سكنت مرمى رايكوفيتش.

وفي الوقت القاتل، خطف علاء آل حجي هدف الفوز لنيوم في الدقيقة (90+2)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في واحدة من أكثر المباريات إثارة.
بهذا الفوز، رفع نيوم رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 45 نقطة في المركز السادس.

