نمو قياسي لأنشطة الذكاء الاصطناعي.. 1.89 مليون سجل تجاري في السعودية

البلاد (الرياض)

كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية خلال الربع الأول، تجاوز (71) ألف سجل، ليتجاوز إجمالي السجلات القائمة (1.89) مليون سجل تجاري في جميع مناطق المملكة، طبقًا لنشرة قطاع الأعمال، التي تضمنت متضمنةً نظرة شاملة لأداء قطاع الأعمال، وتطوراته في المملكة.

وبمناسبة تسمية عام 2026م بعام الذكاء الاصطناعي، سلّطت النشرة الضوء على نمو هذا القطاع الواعد في المملكة؛ حيث بلغت السجلات التجارية في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي 19.6 ألف سجل تجاري بنهاية عام 2025م، بارتفاع نسبته 240% عن العام 2021م، الذي بلغ 5762 سجلاً فقط.

كما تناولت النشرة أبرز الفعاليات خلال الربع الأول، من بينها منتدى مكة للحلال، وتصاعد الأنشطة الاقتصادية في الإعلام، ونمو في القطاعات الواعدة المستهدفة، ضمن رؤية المملكة 2030، منها التجارة الإلكترونية، والوساطة العقارية، وغيرها.

وتضمنت النشرة مؤشرات رئيسية لنمو الأعمال؛ حيث ارتفع عدد المؤسسات بنسبة (10%) خلال السنوات الخمس الماضية؛ ليصل إلى أكثر من (1.27) مليون مؤسسة، كما تجاوزت سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة (597) ألف سجل بنمو (138%)، وسجلات الشركات المساهمة (40%) لتتجاوز (5) آلاف سجل تجاري بنهاية الربع الأول، مقارنةً بعام 2021.

ريادة سعودية

يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات الاقتصاد العالمي، وتعتمد عليه الدول المتقدمة في تعزيز اقتصادها، وتنمية شعوبها.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت المملكة من الدول الرائدة عالمياً في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال استثماراتها الضخمة ومشاركاتها، وعضوياتها في عدد من المنظمات واللجان الدولية المؤثرة في المجال، والتي كان آخرها الانضمام إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)؛ كأول دولة عربية تنضم إلى هذه الشراكة.