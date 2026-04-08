مندوب الولايات المتحدة بمجلس الأمن: إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة وتسعى إلى احتجاز الاقتصاد العالمي

صحيفة البلاد       8 أبريل 2026

 

واس (واشنطن)
أكد مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير مايك والتز أن إيران تحتجز مضيق هرمز رهينة، وتسعى من خلال ذلك إلى احتجاز الاقتصاد العالمي برمته رهينة.
وقال:” إن إيران اختارت عمدًا توسيع نطاق حربها، إذ تطلق النيران عشوائيًّا على جيرانها في منطقة الخليج، وزرعت ألغامًا في المضيق، مما يهدد العالم بأسره بنقص في إمدادات الطاقة، وتعطل سلاسل التوريد، وربما حتى المجاعة”.
واختتم حديثه بالقول:” إن الولايات المتحدة تظل مستعدة للانخراط في دبلوماسية جادة، وإن إيران يمكنها أن تختار التراجع عن قرارها، وإعادة فتح المضيق، والسعي نحو السلام، وتقديم ما يلزم لجبر الضرر”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

