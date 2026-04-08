قصف يستهدف جزيرة خارك بمسيرة أمريكية

البلاد (طهران)

تعرّضت جزيرة خارك الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، لقصف أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء منها، وذلك بعد ساعات من رصد طائرة استطلاع أمريكية متطورة في محيطها، في تطور يعكس تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن الهجوم استهدف مواقع داخل الجزيرة النفطية، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول حجم الأضرار أو طبيعة الأهداف. في المقابل، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي تأكيده تنفيذ ضربات على أهداف عسكرية في الجزيرة.

بالتزامن، أفاد مصدر في هيئة مراقبة الحركة الجوية في الشرق الأوسط لوكالة “تاس” برصد طائرة استطلاع أميركية من طراز “نورثروب غرومان إم كيو-4 سي ترايتون” أثناء تحليقها فوق المياه الدولية في الخليج بالقرب من جزيرة خارك.

وأوضح أن الطائرة أقلعت من قاعدة “سيغونيلا” في صقلية الإيطالية، وحلّقت على ارتفاع يزيد عن 14 كيلومتراً، قبل أن تغيّر مسارها شمالاً ثم تعود مجدداً، في مهمة تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية آنية.

وتُعرف هذه الطائرة بقدرتها العالية على مراقبة مساحات واسعة من البحر والبر، كما تشكّل دعماً مهماً لعمليات الطائرات المضادة للغواصات من طراز”بوينغ بي-8 بوسيدون”.

في سياق متصل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشار في تصريحات سابقة إلى إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الجزيرة، بما في ذلك السيطرة عليها، مؤكداً امتلاك واشنطن خيارات متعددة وقدرتها على تنفيذ مثل هذا السيناريو.

هذا التطور يأتي ضمن سلسلة تحركات عسكرية متسارعة في الخليج، ما يعزز المخاوف من اتساع نطاق المواجهة خلال الفترة المقبلة.