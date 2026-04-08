السياسة
سمو وزير الخارجية يستقبل الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
صحيفة البلاد
21 / شوال / 1447 هـ 8 أبريل 2026
البلاد (الرياض) استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالرياض اليوم، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس. وجرى خلال الاستقبال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستوى الدولي. حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ورئيسة بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة هيفاء الجديع.