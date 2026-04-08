رسالة تحفيزية من رونالدو قبل الجولة 28 بـ “روشن”

صحيفة البلاد 21 / شوال / 1447 هـ       8 أبريل 2026

البلاد (جدة)

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رسالة تحفيزية عبر حسابه، في إطار استعداداته للمباريات المقبلة.

وكتب رونالدو عبر حسابه على “إكس”: “نواصل العمل”، مرفقًا صورًا من تدريباته، والتي أظهرت تركيزه على الجوانب البدنية والفنية.

ويواصل النجم البرتغالي تألقه اللافت هذا الموسم، حيث بات على بُعد ثلاثة أهداف فقط من الوصول إلى هدفه رقم 100 في المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 97 هدفًا، مؤكدًا حضوره الهجومي القوي.

جاء ذلك بعد تألقه في مواجهة النجمة ضمن الجولة 27، حيث قاد فريقه للفوز بنتيجة 5-2، بعدما سجل هدفين، ليحصد جائزة رجل المباراة.

ويستعد رونالدو لقيادة النصر في المواجهة المقبلة أمام الأخدود، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة، في ظل سعيه لمواصلة الانتصارات، وتعزيز موقعه في الصدارة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

