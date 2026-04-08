رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة

وصل إلى جدة اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا السيد كير ستارمر.
وكان في استقبال دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
