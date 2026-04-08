بدء التأهيل لمشروع ملعب افتتاح ونهائي مونديال السعودية 2034

أعلنت وزارة الرياضة عن دعوة الشركات المؤهلة وذات الخبرة للمشاركة في برنامج التأهيل المسبق لمشروع تنفيذ الأعمال الإنشائية الأولية لملعب الملك سلمان.

وسيكون الملعب ضمن الاستعدادات لاستضافة المملكة لبطولة كأس العالم 2034، حيث سيكون ملعب الملك سلمان مسرحًا لمباراتي الافتتاح والنهائي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح من خلال استكمال النماذج عبر موقع وزارة الرياضة الإلكتروني، على أن يتم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.

كما أشارت إلى أن آخر موعد لاستلام الطلبات سيكون يوم 28 أبريل 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.