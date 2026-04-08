بايرن ميونيخ يتغلب على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

البلاد (جدة) حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً مهماً على مضيفه ريال مدريد بثنائية مقابل هدف، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية إستاد سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

يدين الفريق البافاري بهذا الفوز للثنائي الهجومي لويس دياز، وهاري كين.

افتتح الدولي الكولومبي باب التسجيل في الكلاسيكو الأوروبي في الدقيقة 41، قبل أن يضيف الأمير الإنجليزي في الدقيقة 47.

وقلص كيليان مبابي النتيجة لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 74.

أضاع لاعبو ريال مدريد العديد من الفرص المحققة. وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل 14 من أبريل الجاري في لقاء الإياب، لحسم تأهل الفريق الفائز إلى نصف نهائي البطولة.

وفي الدور نفسه، تمكن فريق الأرسنال من الفوز على مضيفه سبورتنج لشبونة بهدف وحيد، وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب الاربعاء المقبل.