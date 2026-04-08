بايرن ميونيخ يتغلب على ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

يدين الفريق البافاري بهذا الفوز للثنائي الهجومي لويس دياز، وهاري كين.
افتتح الدولي الكولومبي باب التسجيل في الكلاسيكو الأوروبي في الدقيقة 41، قبل أن يضيف الأمير الإنجليزي في الدقيقة 47.
وقلص كيليان مبابي النتيجة لفريقه ريال مدريد في الدقيقة 74.
أضاع لاعبو ريال مدريد العديد من الفرص المحققة. وسيلتقي الفريقان الأربعاء المقبل 14 من أبريل الجاري في لقاء الإياب، لحسم تأهل الفريق الفائز إلى نصف نهائي البطولة.
وفي الدور نفسه، تمكن فريق الأرسنال من الفوز على مضيفه سبورتنج لشبونة بهدف وحيد، وسيلتقي الفريقان في لقاء الإياب الاربعاء المقبل.
🔥⚽️ القمة تشتعل!
لويس دياز يفتتح التسجيل لبايرن ميونيخ أمام ريال مدريد
هل يرد الملكي في الشوط الثاني؟ 👀
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2026
😱 ضغط لا يتوقف!
هاري كين يزيد من متاعب ريال مدريد ⚽️
🎯 بايرن ميونيخ يضيف الهدف الثاني مباشرة مع بداية الشوط الثاني!
هل يعود الملكي؟ 👀
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2026
كيليان مبابي يقلّص الفارق لريال مدريد ⚽️
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 7, 2026