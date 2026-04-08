الهلال يقسو على الخلود بسداسية نظيفة

استعاد فريق الهلال كثيرًا من توازنه قبل خوضه غمار التحدي الآسيوي، ونجح في دك شباك ضيفه الخلود، بسداسية دون رد، في المواجهة التي جرت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب المملكة آرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.
حملت الدقيقة السابعة الهدف الأول لصالح الهلال عبر متعب الحربي.
وقبل أن يستفيق الخلود من صدمة البداية الساخنة من جانب الهلال، عاد ليستقبل الهدف الثاني قبل أن تكتمل الدقيقة الثامنة عن طريق كريم بنزيما. تحصل الهلال على ضربة جزاء عند الدقيقة 30 إثر إعاقة الجناح البرازيلي مالكوم، انبرى لها كريم بنزيما بالتخصص إلا أن الحارس كوزاني ردها بثبات لتعود إلى الفرنسي الذي أعادها بالرأس إلى داخل الشباك.
وأكمل كريم بنزيما مسلسل التألق بالتوقيع على الهدف الشخصي الثالث “هاتريك” والرابع لصالح الهلال، عند الدقيقة 45+5.
في الشوط الثاني، زاد القائد سالم الدوسري الغلة إلى خماسية عند الدقيقة 55. وفي الدقيقة 77 وقع ماركوس ليوناردو على الهدف السادس للهلال.
بهذا الفوز، انفرد الهلال بالمركز الثاني، بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة من 28 مباراة، ليقلص الفارق مؤقتًا خلف الجار اللدود النصر في صدارة المسابقة إلى نقطتين فقط، فيما توقف رصيد الخلود عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.
متعب الحربي يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 7.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 8, 2026
كريم بنزيما يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 9.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 8, 2026
كريم بنزيما يسجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 31.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 8, 2026
كريم بنزيما يضيف الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 45+4.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 8, 2026
سالم الدوسري يسجل الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 55.
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) April 8, 2026