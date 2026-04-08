اجتماعية الزميلة غدير الطيار مستشارة بمركز اليونسكو الإقليمي

البلاد (الرياض) في خطوة تُجسد تقاطع الكفاءة الوطنية مع المعايير الدولية، صدر قرار بتكليف غدير عبدالله الطيار مستشارةً في مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم. يأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة مهنية للزميلة عدير، اتسمت بالعمق الإستراتيجي والقدرة الفائقة على تحويل الرؤى التعليمية إلى سياسات ملموسة. ومن المتوقع أن يشكل انضمام “الطيار” دفعة نوعية لمبادرات المركز، بما يخدم بناء إنسان المستقبل عبر منهجية تركز على “صناعة الأثر” وترسيخ ثقافة التميز المؤسسي في المنطقة.

دعواتنا لها بمزيد من التألق في هذه المهمة الدولية الجديدة، لتواصل مسيرة العطاء التي تقوم على العمل الصامت والأثر الخالد.