الخطيب: القطاع السياحي الخليجي يملك مقومات الصمود

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن القطاع السياحي في دول مجلس التعاون يملك كل المقومات، التي تعزّز قدرته على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والتقلبات الراهنة، من وجهات جاذبة، وأطر تشريعية راسخة، ومحركات طلب متنوعة، وبنية تحتية عالمية المستوى.

وأضاف عبر منصة (إكس)، أنه سيبحث في اجتماع مع الوزراء المسؤولين عن السياحة في دول المجلس سبل الحفاظ على مقومات النمو طويل الأمد، وتعزيز مرونة القطاع السياحي الخليجي في مواجهة المتغيرات. ومؤخرًا، أكد الوزير أحمد الخطيب خلال جلسة حوارية، ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن المملكة العربية السعودية لديها مقومات متكاملة تمكّنها من صناعة سياحة، تنافس على المستوى العالمي، وتستهدف إسهام القطاع بنسبة 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى تحقيق أكثر من مليون وظيفة ، وكذلك التزامات استثمارية حتى 2030 تُقدّر بنحو 450 مليار ريال، بين استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، واستثمارات القطاع الخاص.