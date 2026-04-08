البديوي وممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية يبحثان تطورات الأوضاع وتعزيز التعاون المشترك

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس.
وتم خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وانعكاسات الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول مجلس التعاون، وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ لأمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
كما أعربت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، عن موقف الاتحاد الأوروبي، الداعم لدول مجلس التعاون، وإدانته الواضحة لهذه الأعمال العدوانية، مؤكدةً وقوفه إلى جانب دول المجلس في مواجهة هذه الاعتداءات، وحرصه على تعزيز التنسيق المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشاد الأمين العام، بالمواقف الأوروبية الداعمة التي تم التعبير عنها سابقًا خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الخليجي- الأوروبي، مثمنًا تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول مجلس التعاون، مؤكدًا على أهمية استمرار هذا التنسيق الدولي الفاعل للتصدي للتحديات المتصاعدة في المنطقة.
كما تناول اللقاء عدة موضوعات أبرزها، استعراض العلاقات الخليجية – الأوروبية، وبحث سبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، ومتابعة آخر مستجدات مخرجات القمة الأولى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، ورؤساء وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث أولويات برنامج العمل المشترك للفترة (2022-2027)، والعديد من المقترحات التي ستسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الخليجي – الأوروبي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م