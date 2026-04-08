 “الانضباط” تعاقب الاتحاد والقادسية والاتفاق

البلاد (جدة)

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عددًا من القرارات الانضباطية المتعلقة بمباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك على خلفية المخالفات التي شهدتها مواجهتا الاتحاد والحزم، والاتفاق والقادسية في الجولة ال17 بدوري روش.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب الاتحاد موسى ديابي مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة بسبب سلوك مشين تجاه لاعب الفريق المنافس الحزم، مع تغريمه 30 ألف ريال.

كما أوقفت اللجنة لاعب القادسية محمد أبو الشامات مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي، بعد طرده بسبب سلوك مشين، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

وفي السياق ذاته، فرضت اللجنة غرامة مالية على لاعب القادسية بيدرو غاستون قدرها 10 آلاف ريال، إلى جانب الإيقاف التلقائي، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة اللعب العنيف.

وعلى مستوى الأندية، ألزمت اللجنة نادي القادسية بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، بعد حصول 6 من لاعبيه على إنذارات إلى جانب حالتي طرد خلال المباراة.

كما قررت تغريم الاتفاق مبلغ 10 آلاف ريال، بعد حصول 6 من لاعبيه على إنذارات في المباراة ذاتها.