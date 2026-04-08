” الاحتراف” ترفض شكوى الهلال ضد مهاجم النصر

أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رفض الشكوى المقدمة من نادي الهلال ضد اللاعب عبدالله الحمدان، وذلك فيما يتعلق بادعاء التحايل على قواعد الانتقال والتسجيل. وكان المهاجم الدولي عبدالله الحمدان قد انتقل رسميًا إلى نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية 2026 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي الهلال. وأوضحت اللجنة أن القرار تضمن رفض الشكوى موضوعًا، إلى جانب رفض طلب النادي بشأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم. وبيّنت اللجنة أن سبب رفض طلب العقوبات يعود إلى تقدم النادي بالشكوى قبل عرضها على غرفة فض المنازعات والنظر في مشروعية فسخ العقد، وفق الإجراءات المعتمدة. كما أكدت أن القرار الصادر قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، وفق اللوائح المنظمة.